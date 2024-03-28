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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бежавшие из «Крокуса» террористы по дороге бросили взрывчатку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ВО / CC BY 3.0

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы при бегстве оставили возле трассы шесть гранатометных выстрелов и взрыватель.

Пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6 нашли на 338-м километре трассы М-3 «Украина» на полосе в сторону Брянска, пишет телеграм-канал Baza. Они лежали в четырех метрах от дороги.

После обнаружения взрывчатки место с опасными находками оцепили, прибывшие саперы взорвали их, отмечается в сообщении. Именно по этой дороге пытались сбежать подозреваемые в теракте в Подмосковье.

Автомобиль террористов зафиксировала дорожная камера на трассе М-3 «Украина» в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. Позднее непосредственных участников теракта удалось задержать в непосредственной близости от государственной границы.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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