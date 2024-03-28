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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Офис Зеленского заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта

Источник:
«Газета.ру»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии того, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание [боевых действий]», — приводит «Газета.ру» слова Подоляки, сказанные в эфире радио NV.

Подоляк уточнил, что под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения «эффективных наступательных действий». Это проявляется в проведении ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленных поставках ресурсов Киеву со стороны стран-союзников, добавил он.

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что Украина без дополнительной военной помощи от США год может оказаться в ситуации, когда будет вынуждена начать мирные переговоры с Россией на ее условиях.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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corrector

Скучает Шольц по временам когда не было навоза на улицах германии..

c2h5oh76

ща бронелет тебе расскажет все, немного терпения

Михаил Ильин

хах =) где 50%, там почти все я думаю =) пишут 50%, чтоб стыдно не было =)

anubis77

И снова всё у тебя отключилось. Может и не было никогда? Разницу между созданным и эксплуатируемым различаешь...