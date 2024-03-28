Офис Зеленского заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии того, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание [боевых действий]», — приводит «Газета.ру» слова Подоляки, сказанные в эфире радио NV.

Подоляк уточнил, что под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения «эффективных наступательных действий». Это проявляется в проведении ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленных поставках ресурсов Киеву со стороны стран-союзников, добавил он.

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что Украина без дополнительной военной помощи от США год может оказаться в ситуации, когда будет вынуждена начать мирные переговоры с Россией на ее условиях.