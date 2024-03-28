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ВОЗ заявила об угрозе голода в Газе из‑за бомбардировок

Источник:
ТАСС
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Разрушение в секторе Газа
Фото: Saleh Najm and Anas Sharif / CC BY 4.0

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о надвигающемся голоде в секторе Газа из-за израильских бомбардировок.

«Нехватка продовольствия и болезни терзают население региона. Сейчас необходимы немедленные согласованные действия, которые <…> позволят обеспечить срочную доставку продовольствия и медикаментов и защитят от нападений больницы, чтобы медицинские работники могли ухаживать за пациентами, ослабленными голодом, болезнями и травмами», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Гебрейесус призвал «немедленно прекратить огонь и предоставить гуманитарным организациями доступ» на территорию палестинского анклава.

Ранее стало известно, что власти еврейского государства больше не будут пропускать гуманитарные конвои в северную часть сектора Газа.

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