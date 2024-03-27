Бюджетникам установят единые базовые ставки по окладам

Разработанный депутатами Госдумы и Советом Федерации законопроект обязывает правительство устанавливать единые базовые ставки по окладам бюджетников, которые не будут ниже уровня МРОТ. Документ вносит поправки в статью 144 Трудового кодекса

По закону «О минимальном размере оплаты труда» первый разряд единой тарифной сетки был оторван от уровня МРОТ, после чего в целях защиты бюджетников внесли поправку, которая наделила правительство правом устанавливать базовые ставки окладов, пишут «Известия».

Но с 2007 года правительство так ни разу и не воспользовалось таким правом. Из-за этого в большинстве регионов наблюдается сильная дифференциации зарплат работников бюджетной сферы, а также разница между заработной платой руководителей и работников

Например, в сфере здравоохранения и образования этот показатель может составлять от 5 тысяч до 12 тысяч рублей в зависимости от региона. Новый законопроект устраняет эту несправедливость, устанавливая единые базовые ставки.