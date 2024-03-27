Samsung Pay перестанет работать в России

Бесконтактные платежи в Samsung Pay с картами «Мир» с 3 апреля перестанут работать на территории России, сообщается на сайте компании.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится в сообщении.

Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения, тогда как клубные карты сохранятся, ими можно будет пользоваться, как и прежде. Изменения касаются только России и карт «Мир». В частности, Samsung Pay продолжит работать в Белоруссии.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал документ, который позволяет вводить вторичные санкции против любой организации, которая нарушает первичные санкции против России. Так, 27 февраля в России перестало работать приложение Huawei Pay.