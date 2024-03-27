НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Оникс» получили новые головки самонаведения для ударов по земле

Источник:
ТАСС
347 2
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион»
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион»
Фото: Министерство обороны России / CC BY 4.0

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс№ береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» получили новые активные головки самонаведения для ударов по земле.

«Изначально разработанные как противокорабельные ракеты "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты противника», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник агентства добавил, что «одновременно ведется работа по обеспечению неуязвимости "Ониксов" к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ».

Сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета П-800 «Оникс» (индекс — 3М55) предназначена для борьбы с надводными корабельными группировками, а также для поражения наземных целей в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Еще по теме
Кулеба потребовал у Запада «эти чертовы Patriot»
Российские бойцы взяли ценный трофей — немецкую БМП Marder
Бомбы ФАБ-1500 стали летать на ранее недостижимое расстояние
Эксперт рассказал, зачем России трехтонные бомбы ФАБ‑3000
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обсуждение (2)
Картина дня
Клишас указал на невозможность смертной казни для террористов
Байден вновь публично оскорбил Путина
МИД указал на ангажированность позиции США по теракту в «Крокусе»
ГАЗ зарегистрировал бренд Volga
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
42
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
40
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
34
Нанесен масштабный удар по энергетике Украины
32
Кто эти звери: лица задержанных террористов
28
Задержаны два террориста, напавшие на «Крокус Сити Холл»