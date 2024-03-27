«Оникс» получили новые головки самонаведения для ударов по земле

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс№ береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» получили новые активные головки самонаведения для ударов по земле.

«Изначально разработанные как противокорабельные ракеты "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты противника», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник агентства добавил, что «одновременно ведется работа по обеспечению неуязвимости "Ониксов" к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ».

Сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета П-800 «Оникс» (индекс — 3М55) предназначена для борьбы с надводными корабельными группировками, а также для поражения наземных целей в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.