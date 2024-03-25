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Санкции против России обрушили алмазный рынок Евросоюза

Источник:
Sibnet.ru
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Санкции Евросоюза в отношении российских алмазов вызвали хаос на ювелирном рынке Европы, а европейские трейдеры назвали их «абсурдными».

Ограничения требуют, чтобы все алмазы, поступающие в страны Евросоюза, направлялись в Антверпен, где они проходят проверку на страну происхождения, пишет The Times. В результате сроки поставок значительно удлинились, выросли расходы.

Так, вместо двух суток на выполнение заказа теперь требуется две недели. Издание отмечает, что уже десять компаний из алмазной отрасли Антверпена запланировали перебраться из Антверпена в Дубай или Индию.

Международный алмазный центр Антверпена направил участникам рынка письмо, в котором заявил, что санкции стран G7 против российских алмазов привели к нарушениям в поставках драгоценных камней.

С 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. При этом США и Британия разрешили производителям бриллиантов сертифицировать страну происхождения самостоятельно.

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Экономика #Торговля #Мир
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korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги