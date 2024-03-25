Санкции против России обрушили алмазный рынок Евросоюза

Санкции Евросоюза в отношении российских алмазов вызвали хаос на ювелирном рынке Европы, а европейские трейдеры назвали их «абсурдными».

Ограничения требуют, чтобы все алмазы, поступающие в страны Евросоюза, направлялись в Антверпен, где они проходят проверку на страну происхождения, пишет The Times. В результате сроки поставок значительно удлинились, выросли расходы.

Так, вместо двух суток на выполнение заказа теперь требуется две недели. Издание отмечает, что уже десять компаний из алмазной отрасли Антверпена запланировали перебраться из Антверпена в Дубай или Индию.

Международный алмазный центр Антверпена направил участникам рынка письмо, в котором заявил, что санкции стран G7 против российских алмазов привели к нарушениям в поставках драгоценных камней.

С 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. При этом США и Британия разрешили производителям бриллиантов сертифицировать страну происхождения самостоятельно.