Землю накрыла магнитная буря четвертого уровня

Солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки, дошла до Земли, и теперь наблюдается мощнейшая магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.

«Выброс дошел до Земли. Идет буря четвертого уровня из пяти возможных», — сказали РИА Новости в лаборатории.

Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличена почти в два раза и составляет около 800 километров в секунду. Температура плазменного облака, окружившего Землю, около одного миллиона градусов.

«Сила бури почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня пять из пяти, наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад», — рассказали в лаборатории.