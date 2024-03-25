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Землю накрыла магнитная буря четвертого уровня

Источник:
РИА Новости
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Солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки, дошла до Земли, и теперь наблюдается мощнейшая магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.

«Выброс дошел до Земли. Идет буря четвертого уровня из пяти возможных», — сказали РИА Новости в лаборатории.

Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличена почти в два раза и составляет около 800 километров в секунду. Температура плазменного облака, окружившего Землю, около одного миллиона градусов.

«Сила бури почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня пять из пяти, наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад», — рассказали в лаборатории.

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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги