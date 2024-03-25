Археологи нашли недоеденную кашу возрастом около 3 тысяч лет

Миска с недоеденной кашей обнаружена при раскопках деревни бронзового века, известной как ферма Маст, в Великобритании, сообщил археолог Крис Уэйкфилд из Кембриджского университета.

Ферма Маст сгорела 2850 лет назад. При ее раскопах обнаружены удивительно хорошо сохранившиеся предметы. Среди них — ложка, брошенная в тарелке с недоеденной кашей, и деревянные ведра.

Ложка (слева) и миска с недоеденной кашей бронзового века Фото: © Cambridge Archaeological Unit

«На дне одного из этих ведер было множество порезов, и теперь мы знаем, что люди, жившие на кухне бронзового века, когда им требовалась импровизированная разделочная доска, просто переворачивали это ведро вверх дном», — цитирует Уэйкфилда CNN.

Ферма Маст располагалась на территории нынешнего графства Кембриджшир, недалеко от места, где сейчас находится город Питерборо. Это место называют «Британской Помпеей».