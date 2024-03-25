НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Археологи нашли недоеденную кашу возрастом около 3 тысяч лет

Источник:
Sibnet.ru
247 0

Миска с недоеденной кашей обнаружена при раскопках деревни бронзового века, известной как ферма Маст, в Великобритании, сообщил археолог Крис Уэйкфилд из Кембриджского университета.

Ферма Маст сгорела 2850 лет назад. При ее раскопах обнаружены удивительно хорошо сохранившиеся предметы. Среди них — ложка, брошенная в тарелке с недоеденной кашей, и деревянные ведра.

Ложка (слева) и миска с недоеденной кашей, найденные на ферме Маст (Великобритания)
Ложка (слева) и миска с недоеденной кашей бронзового века
Фото: © Cambridge Archaeological Unit

«На дне одного из этих ведер было множество порезов, и теперь мы знаем, что люди, жившие на кухне бронзового века, когда им требовалась импровизированная разделочная доска, просто переворачивали это ведро вверх дном», — цитирует Уэйкфилда CNN.

Ферма Маст располагалась на территории нынешнего графства Кембриджшир, недалеко от места, где сейчас находится город Питерборо. Это место называют «Британской Помпеей».

Еще по теме
Ученые предсказали первое со времен чумы сокращение населения Земли
Точную модель черной дыры создали в лаборатории
Деревянные предметы научились печатать на принтере
Пациент с имплантом Маска сдвинул шахматные фигуры силой мысли
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...