Shaman выпустил песню про теракт в «Крокусе»

Песня «Реквием 22.03.24» певец Shaman (Ярослав Дронов) записал и выпустил через день после трагедии, в композиции он поет о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле».

В тексте песни артист выражает непонимание, как люди могли прийти и расстрелять в упор других людей. Он поет, что Россию не сломать.

«Навсегда в каждом сердце России — 22.03.24», — поет Shaman.

В припеве Shaman обращается к Богу и просит помощи. Он уверен, что людям поможет молитва и вера. А день 22 марта, когда произошел теракт, до конца останется в памяти.

В результате теракта в «Крокусе» по последним данным погибли 137 человек. Сгоревший зрительный зал с обрушившейся крышей продолжают разбирать, поэтому число жертв может увеличиться.