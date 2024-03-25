НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Shaman выпустил песню про теракт в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
389 3

Песня «Реквием 22.03.24» певец Shaman (Ярослав Дронов) записал и выпустил через день после трагедии, в композиции он поет о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле».

В тексте песни артист выражает непонимание, как люди могли прийти и расстрелять в упор других людей. Он поет, что Россию не сломать.

«Навсегда в каждом сердце России — 22.03.24», — поет Shaman.

В припеве Shaman обращается к Богу и просит помощи. Он уверен, что людям поможет молитва и вера. А день 22 марта, когда произошел теракт, до конца останется в памяти.

В результате теракта в «Крокусе» по последним данным погибли 137 человек. Сгоревший зрительный зал с обрушившейся крышей продолжают разбирать, поэтому число жертв может увеличиться.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
«Авангард» направит деньги пострадавшим в теракте
Обвиняемый в теракте в «Крокусе» был зарегистрирован в Новосибирске
Гусев опубликовал случайное фото с реакцией на начавшийся теракт
Суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокусе»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обсуждение (3)
Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...