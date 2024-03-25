Shaman выпустил песню про теракт в «Крокусе»

Песня «Реквием 22.03.24» певец Shaman (Ярослав Дронов) записал и
выпустил через день после трагедии, в композиции он поет о теракте в концертном
зале «Крокус Сити Холле».
В тексте песни артист выражает непонимание, как люди могли
прийти и расстрелять в упор других людей. Он поет, что Россию не сломать.
«Навсегда в каждом сердце России — 22.03.24», — поет Shaman.
В припеве Shaman
обращается к Богу и просит помощи. Он уверен, что людям поможет молитва и вера.
А день 22 марта, когда произошел теракт, до конца останется в памяти.
В результате теракта в «Крокусе» по последним данным погибли
137 человек. Сгоревший зрительный зал с обрушившейся крышей продолжают разбирать,
поэтому число жертв может увеличиться.