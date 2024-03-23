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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Потерявший участник группы «Пикник» выжил

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Илья Плеханов / CC BY 2.5

Человек из группы «Пикник», с которым не могли связаться после случившегося теракта, нашелся живой.

Рок-группа «Пикник» должна была выступать в «Крокус Сити Холле» 22 марта, на их концерт были проданы все билеты (6,2 тысячи). После стрельбы в концертном зале музыканты потеряли связь с одним участником коллектива.

Участник группы спасся из горящего здания через подвал. Сейчас он находится в отеле, сообщает телеграм-канал «Молния Москва».

«Вся команда Пикника выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении группы, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

По официальным данным, число погибших превышает 120 человек, но растет по мере обследования здания. СМИ сообщают, что во время обрушения крыши в зрительном зале «Крокуса» там находилось не менее 200 человек.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Топ комментариев

saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

sib_man9

кто уже заплатил пошлют их в лигу сексуальных реформ , а кто не платил те вообще не обратят внимание...

Alhazred

Декоммунизация как они и хотели.

paramedic

Кому ты свистишь? Суток не прошло со времени теракта, у тебя машина уже вторые сутки в розыске.