Потерявший участник группы «Пикник» выжил

Человек из группы «Пикник», с которым не могли связаться после случившегося теракта, нашелся живой.

Рок-группа «Пикник» должна была выступать в «Крокус Сити Холле» 22 марта, на их концерт были проданы все билеты (6,2 тысячи). После стрельбы в концертном зале музыканты потеряли связь с одним участником коллектива.

Участник группы спасся из горящего здания через подвал. Сейчас он находится в отеле, сообщает телеграм-канал «Молния Москва».

«Вся команда Пикника выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении группы, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

По официальным данным, число погибших превышает 120 человек, но растет по мере обследования здания. СМИ сообщают, что во время обрушения крыши в зрительном зале «Крокуса» там находилось не менее 200 человек.