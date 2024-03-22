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Центробанк отказался менять ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Совет директоров Банка России на заседании 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.

На заседании в феврале Центробанк также оставил ставку в размере 16%. При этом с июля по декабрь регулятор провел несколько раундов ужесточения денежно-кредитной политики, в результате которых ставка выросла более чем в два раза — с 7,5 до 16%.

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», — отмечается в сообщении.

Оценки инфляции Росстатом в марте не показали существенного ухудшения по сравнению с февральскими значениями. В пересчете на год инфляция к 18 марта составила порядка 7,7%. Цель Банка России по инфляции — 4%.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут