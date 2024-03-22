Подсчитано количество «ударов возмездия» по Украине

Российские военные за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 «ударов возмездия» по украинским объектам, сообщает Минобороны.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, отмечается в сообщении.

В результате поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

«Удары возмездия» наносятся в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов, отмечается в сообщении военного ведомства.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна минувшей ночью и утром подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. По его словам, есть повреждения объектов генерации, а также систем передачи и распределения электроэнергии.