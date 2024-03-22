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Орбан допустил отправку войск Запада на Украину через три месяца

Источник:
РИА Новости
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Европейские страны, за исключением Венгрии, ведут на Украине собственную войну против России, и это в итоге может привести к глобальной катастрофе, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«То, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием. Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски. <...> А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы», — цитирует РИА Новости Орбана.

По его словам, западные страны могут направить военных на Украину уже в ближайшие месяцы. Политики в Брюсселе ведут свою войну против России на стороне Украины, там царит воинственная атмосфера, воинственная риторика, военная логика, отметил премьер Венгрии.

«Дистанция, необходимая для самообладания, отсутствует напрочь», — подчеркнул политик.

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