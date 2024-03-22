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Вышел трейлер второго сезона «Дома Дракона»

Источник:
Sibnet.ru
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Сюжет второго сезона сериала «Дом Дракона» сосредоточится на борьбе за трон. В официальном трейлере показали основные союзы и события.

Первый сезон показал, как взросление дочери короля Визериса, единственной престолонаследницы Рейениры. Король обещал трон ей, но женился на молодой леди Алисенте, которая родила ему еще детей, в том числе мальчиков.

Первая часть «Дома Дракона» завершилась на том, что у Рейениры убили сына, чем спровоцировали ее желание занять трон после смерти отца.

В трейлере показали, как новый муж Рейениры Дэймон пытается склонить на свою сторону другие дома, чтобы в итоге сделать королевой дочь Визериса.

Второй сезон сериала «Дом Дракона» выйдет на HBO Max 16 июня.

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