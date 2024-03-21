Российские войска освободили поселок Тоненькое в ДНР

Российские военные взяли под контроль поселок Тоненькое на Авдеевском направлении на территории Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Минобороны России.

«На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой народной республики», — сказано в сообщении

Поселок Тоненькое расположен к западу от Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Во вторник, 19 марта Минообороны РФ заявило о взятии населенного пункта Орловка на том же направлении.

После взятия Авдеевки российские войска ведут наступление на запад. Украинские силы не успели там вовремя обустроить оборонительные сооружения.