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Биржевая цена бензина АИ‑95 превысила 65 тысяч рублей за тонну

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась выше 65 тысяч рублей за тонну впервые с сентября 2023 года.

Биржевые котировки нефтепродуктов начали расти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в европейской части страны, приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

Стоимость бензина АИ-92 по итогам торгов увеличилась на 1,25%, до 52 505 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,4%, до 66 272 рублей за тонну, межсезонное — на 1,86%, до 67 445 рублей за тонну. Цена на зимнее дизтопливо увеличилась до 66 860 рублей за тонну (+0,6%).

С 1 марта по 31 августа правительство ввело запрет на экспорт бензина и увеличило минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России с 12,5% до 16%. На этом фоне биржевые цены на топливо резко упали. 

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Экономика #Продукты
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GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью