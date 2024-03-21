Биржевая цена бензина АИ‑95 превысила 65 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась выше 65 тысяч рублей за тонну впервые с сентября 2023 года.

Биржевые котировки нефтепродуктов начали расти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в европейской части страны, приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

Стоимость бензина АИ-92 по итогам торгов увеличилась на 1,25%, до 52 505 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,4%, до 66 272 рублей за тонну, межсезонное — на 1,86%, до 67 445 рублей за тонну. Цена на зимнее дизтопливо увеличилась до 66 860 рублей за тонну (+0,6%).

С 1 марта по 31 августа правительство ввело запрет на экспорт бензина и увеличило минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России с 12,5% до 16%. На этом фоне биржевые цены на топливо резко упали.