НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Задержан новосибирский министр ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
191 0

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), обвинения связаны с деятельностью компании «Экология-Новосибирск», пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что уголовное дело в отношении министра было возбуждено по итогам проверки прокуратуры и расследуется в главном следственном управлении ГУМВД РФ по Новосибирской области.

Компания «Экология-Новосибирск» — бывший региональный оператор Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время проходит процедуру банкротства.

Согласно информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года.

Еще по теме
Вымогателя интимных видео у девочек осудили на Алтае
Глава СК поручил возбудить дело об избиении школьника в Новосибирске
Российского студента арестовали из‑за названия сети Wi-Fi
Томские подростки издевались над ребенком в больнице
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину
Google и Apple могут отключить смартфоны в России
Реестр многодетных семей запустят в России
МТС запустил сервис обмена местоположением
О самом главном
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты и преступный майдан по насильственному захвату власти преступниками оправдывал устроенный США результатом...

Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

mosquito__2010

Ну я говорю что именно ваши сказки для неадекватов погубили огромное количество украинцев вводя их в...

volmen

Жаль, очень жаль. Соболезнования родным и близким.