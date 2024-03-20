Задержан новосибирский министр ЖКХ

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), обвинения связаны с деятельностью компании «Экология-Новосибирск», пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что уголовное дело в отношении министра было возбуждено по итогам проверки прокуратуры и расследуется в главном следственном управлении ГУМВД РФ по Новосибирской области.

Компания «Экология-Новосибирск» — бывший региональный оператор Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время проходит процедуру банкротства.

Согласно информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года.