Россия пригрозила Японии за поставку ракет Украине

Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые американцы потом передадут Украине, заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.

«Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал РИА Новости Жесткий.

Дипломат отметил, что Россия будет расценивать содействие накачке ВСУ оружием как соучастие в преступлениях Киева.

В МИД России также вызвали находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины.