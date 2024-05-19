Украина оказалась в критическом положении — российские войска продвигаются вглубь ее обороны, сообщает Al Jazeera, отмечая решающее значение наступления на Харьковскую область.

«Украина находится на критическом этапе конфликта после того, как российская армия перешла в наступление в направлении Харькова, который имеет огромное стратегическое значение», — говорится в материале

По мнению российских и западных аналитиков, новое наступление Москвы знаменует собой начало решающей битвы, которая станет поворотным моментом в военной кампании. Если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, вторым по величине городом Украины, последствия будут серьезными как для Киева, так и для его союзников, приводит телеканал мнение экспертов.

В то же время эксперты ссылаются на мнение нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае начала нового наступления России. «Ее армия, по словам этих офицеров, имеет огромное превосходство над ВСУ», — сказано в материале.