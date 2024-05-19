НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Телекомпания Al Jazeera заявила об обреченности Украины

Источник:
Al Jazeera
139 1

Украина оказалась в критическом положении — российские войска продвигаются вглубь ее обороны, сообщает Al Jazeera, отмечая решающее значение наступления на Харьковскую область.

«Украина находится на критическом этапе конфликта после того, как российская армия перешла в наступление в направлении Харькова, который имеет огромное стратегическое значение», — говорится в материале

По мнению российских и западных аналитиков, новое наступление Москвы знаменует собой начало решающей битвы, которая станет поворотным моментом в военной кампании. Если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, вторым по величине городом Украины, последствия будут серьезными как для Киева, так и для его союзников, приводит телеканал мнение экспертов.

В то же время эксперты ссылаются на мнение нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае начала нового наступления России. «Ее армия, по словам этих офицеров, имеет огромное превосходство над ВСУ», — сказано в материале.

Еще по теме
Германия выделит военную помощь Украине на 3,8 млрд евро
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
NYT посчитала назначение Белоусова опасным для Украины
NYT увидела в наступлении на Харьков угрозу деморализации Украины
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белоусов оценил необходимость новой мобилизации
Дэвид Бекхэм выгулял своих курочек. ВИДЕО
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Сбежавших из России артистов назвали 10 сортом на Западе
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
24
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
21
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
20
Shaman получил премию Минобороны России