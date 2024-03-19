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Лазарев объяснил, почему отказал в фото Волочковой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал скандал, случившийся в декабре 2023 года. Тогда он не сфотографировался с Анастасией Волочковой, и балерина обвинила артиста в зависти.

Скандал заключался в том, что во время одной музыкальнйо премии Лазарев на ковровой дорожке отказал Волочковой в совместной фотографии.

По словам певца, он должен был идти готовиться к выступлению, посколку его номер был одним из первых. У Лазарева просто не было времени на фото.

«Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами у меня спрашивает Настя (это было сделано тихо): "Можно с тобой сфотографироваться". Я сказал: "Настя, прости, я не фотографируюсь", и я убежал переодеваться», — рассказал Лазарев в программе «Шоу Воли».

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