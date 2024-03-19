США признали Путина президентом, но поздравлять отказались

Реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Нам приходится иметь дело с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, на фоне других шагов, противоречащих нашим национальным интересам, и всего, что мы видели со стороны этого президента и России под его руководством», — цитирует ТАСС Салливана.

США продолжат работать, исходя из нынешней реальности, «но это не отменяет того факта, что эти выборы [в России] не соответствовали каким-либо критериям справедливости», добавил советник по нацбезопасности.

Выборы в России прокомментировал и заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, Соединенные Штаты осознают, что победит на них Путин, но, так как «это был недемократический процесс, никаких о звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет».