Россия потребовала от официального Берлина признания актами геноцида преступлений гитлеровцев, совершенных на территории Советского Союза в период Великой Отечественной войны.

Соответствующая нота была направлена в МИД ФРГ. В документе отмечается, что признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР.

Москва отметила противоречивый подход немецких властей к признанию преступлений против человечности, совершенных Третьим рейхом. В частности, в ноте обращается внимание на заявление немецкого МИД по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

В нем не упоминаются многолетние требования российской стороны распространить выплаты, которые осуществляет Германия блокадникам еврейской национальности, на всех остальных пострадавших в ходе тех трагических событий.

В документе также указывается, что Берлин на протяжении десятилетий выплачивал социальные пособия бывшим гитлеровским военным, коллаборационистам и даже членам СС на фоне игнорирования российских требований.