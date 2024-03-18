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Евросоюз признал результаты выборов в России частично

Источник:
Sibnet.ru
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Европейский союз признал выборы президента России на всех территориях, кроме Крыма и субъектов, вошедших в состав РФ в сентябре 2022 года.

При этом в заявлении Совета ЕС указано, что жители России были лишены «реального выбора», а сами выборы проходили в «условиях постоянно сужающегося политического пространства», которое привело «к росту нарушений гражданских и политических прав».

Также Евросоюз сожалеет, что к выборам президента РФ не были допущены наблюдатели из ОБСЕ, по мнению Совета ЕС, это противоречит обязательствам России перед организацией и «лишает возможности независимо оценить выборы».

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В них приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).

Президентом России был избран Владимир Путин. За него свой голос отдали рекордные 87,28% избирателей. Это пятый президентский срок для действующего глава государства.

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Политика #Мир #Россия
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