Число Пи рассчитали до рекордной точности

Специалисты из StorageReview рассчитали число Пи до 105 триллионов цифр после тройки, сообщается на сайте организации.

Новое значение оказалось мировым рекордом, до этого исследователям в 2022 году удавалось рассчитать число Пи до 100 триллионов цифр. При этом рекорды можно устанавливать регулярно — ведь эта математическая постоянная бесконечна.

Вот как сейчас выглядят последние сто цифр числа Пи: 4293024235 1414406068 5320694507 8487761716 2444728500 1432360875 9463978314 2999186657 8364664840 8558373926.

Для вычислений специалисты использовали двухпроцессорную 128-ядерную систему AMD EPYC Bergamo. На процесс ушло 75 дней — расчеты начались 14 декабря 2023 года и завершились 27 февраля 2024 года.

Число Пи отражает отношение длины окружности к ее диаметру. Обозначать константу греческой буквой ученые начали с 1706 года. При этом число Пи стало известно еще 4 тысячи лет назад. По некоторым данным, его использовали при строительстве легендарной Вавилонской башни.