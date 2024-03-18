НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Число Пи рассчитали до рекордной точности

Источник:
Sibnet.ru
431 0

Специалисты из StorageReview рассчитали число Пи до 105 триллионов цифр после тройки, сообщается на сайте организации.

Новое значение оказалось мировым рекордом, до этого исследователям в 2022 году удавалось рассчитать число Пи до 100 триллионов цифр. При этом рекорды можно устанавливать регулярно — ведь эта математическая постоянная бесконечна.

Вот как сейчас выглядят последние сто цифр числа Пи: 4293024235 1414406068 5320694507 8487761716 2444728500 1432360875 9463978314 2999186657 8364664840 8558373926.

Для вычислений специалисты использовали двухпроцессорную 128-ядерную систему AMD EPYC Bergamo. На процесс ушло 75 дней — расчеты начались 14 декабря 2023 года и завершились 27 февраля 2024 года.

Число Пи отражает отношение длины окружности к ее диаметру. Обозначать константу греческой буквой ученые начали с 1706 года. При этом число Пи стало известно еще 4 тысячи лет назад. По некоторым данным, его использовали при строительстве легендарной Вавилонской башни.

Еще по теме
Разработан новый метод лечения рака клетками-киллерами
Cледы древних гигантов нашли на Аляске
Причиной облысения оказались кишечные бактерии
Обнаружены способные выжить на Марсе бактерии
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
54
Явка побила рекорд на президентских выборах в России
37
Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке
37
Президент РФ одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной
36
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
33
Путин обратился к россиянам