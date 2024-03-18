Hyundai Creta вернулась в Россию под новым названием

Автомобиль Hyundai Creta вернулся на российский рынок под названием Solaris HC, в ближайшие дни дилеры получат первые партии кроссовера.

На данный момент в поставках преобладают переднеприводные версии Solaris HC с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиных сил и 6-ступенчатым автоматом, пишет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем телеграм-канале.

Ожидается, что в ближайшее время в продаже появятся полноприводные версии с 1,6-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатым автоматом.

Цены на переднеприводные Solaris HC 1.6 AT при оплате наличными варьируются от 2 670 000 рублей за комплектацию Classic до 2 960 000 рублей за версию Classic + Light + Winter. Комплектация Lifestyle обойдется в 2 950 000 рублей.

Цветовая гамма ограничена белым, черным и серым цветами, а салон доступен только в черном исполнении. На автомобили предоставляется пятилетняя гарантия от дилера. Solaris HC производятся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.