НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Hyundai Creta вернулась в Россию под новым названием

Источник:
Sibnet.ru
747 0

Автомобиль Hyundai Creta вернулся на российский рынок под названием Solaris HC, в ближайшие дни дилеры получат первые партии кроссовера.

На данный момент в поставках преобладают переднеприводные версии Solaris HC с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиных сил и 6-ступенчатым автоматом, пишет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем телеграм-канале.

Ожидается, что в ближайшее время в продаже появятся полноприводные версии с 1,6-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатым автоматом.

Цены на переднеприводные Solaris HC 1.6 AT при оплате наличными варьируются от 2 670 000 рублей за комплектацию Classic до 2 960 000 рублей за версию Classic + Light + Winter. Комплектация Lifestyle обойдется в 2 950 000 рублей.

Цветовая гамма ограничена белым, черным и серым цветами, а салон доступен только в черном исполнении. На автомобили предоставляется пятилетняя гарантия от дилера. Solaris HC производятся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Еще по теме
Раскрыта дата премьеры Lada Iskra
Составлен перечень самых частых поломок китайских авто зимой
Продавец прорекламировал старый ЗиС с помощью Гагарина
Рассекречено первое авто нового российского бренда XCITE
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
54
Явка побила рекорд на президентских выборах в России
37
Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке
37
Президент РФ одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной
36
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
33
Путин обратился к россиянам