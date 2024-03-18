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Большинство опрошенных россиян столкнулись с отказами по кредиту

Источник:
«Газета.ру»
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Большинство опрошенных россиян — 66% — столкнулись с отказом в кредите в 2024 году, следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Об отсутствии отказов сообщили 32% респондентов. Остальные 2% затруднились с ответом, приводит «Газета.ру» результаты опроса. Среди тех, кто сталкивался с отказом в кредите, для 90% причины такого решения банка или микрофинансовой организации остались неизвестны. Остальные 10% знали причину или затруднились с ответом.

«Причин для отказа в кредите может быть много — высокая долговая нагрузка сверх допустимых лимитов, некачественная платежная дисциплина в прошлом, низкая скоринговая оценка заемщика по итогам анализа множества факторов, собственные ограничения внутри банка или МФО», — сказал генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

По его словам, на практике кредиторы не заинтересованы в раскрытии причин отказа в кредите прежде всего из соображений противодействия мошеннической активности. Подобные разъяснения могут помочь аферистам, уточнил эксперт.

Опрос был проведен в период с 1 по 12 марта среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

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urbasik

Во время Пекинской олимпиады Саркози всячески подбадривал грузинских головорезов.

pepelmetal

А то чувствуется в этом заявлении наркомания)

c2h5oh76

не боюсь, пусть развлекаются, они же безобидные

GammiPluh

Так Россию там ни кто не представляет, как мы можем из-за олимпиады прекратить боевые действия если мы...