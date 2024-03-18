Лолита рассказала подробности о «голой» вечеринке

Певица Лолита рассказала, что на самом деле происходило на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой из-за которой многие артисты лишились концертов.

Лолита призналась, что это «была самая скучная вечеринка» в ее жизни, а пошла туда певица, чтобы найти молодежь для коллаборации.

«Мне мой приятель сказал: "Ты уже вся сгорбившаяся, глаз потухший из-за гастролей. Сходи. Там будет кто-нибудь из молодых музыкантов. Познакомишься — и будет коллаборация"», — цитирует телеграм-канал «Не Малахов» Лолиту.

По итогу, Лолита вышла с вечеринки с мыслью, что это самая скучная вечеринка в ее жизни.

После скандальной вечеринки, где многие артисты были в крайне откровенных нарядах, у Лолиты отменили концерты. Ситуация начала налаживаться только спустя три месяца. Известно, что певица стала ведущей премии «Муз ТВ».