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Лолита рассказала подробности о «голой» вечеринке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Лолиты

Певица Лолита рассказала, что на самом деле происходило на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой из-за которой многие артисты лишились концертов.

Лолита призналась, что это «была самая скучная вечеринка» в ее жизни, а пошла туда певица, чтобы найти молодежь для коллаборации.

«Мне мой приятель сказал: "Ты уже вся сгорбившаяся, глаз потухший из-за гастролей. Сходи. Там будет кто-нибудь из молодых музыкантов. Познакомишься — и будет коллаборация"», — цитирует телеграм-канал «Не Малахов» Лолиту.

По итогу, Лолита вышла с вечеринки с мыслью, что это самая скучная вечеринка в ее жизни.

После скандальной вечеринки, где многие артисты были в крайне откровенных нарядах, у Лолиты отменили концерты. Ситуация начала налаживаться только спустя три месяца. Известно, что певица стала ведущей премии «Муз ТВ».

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