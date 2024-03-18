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Российские фильмы остались в топе кинопроката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Онегин»

Фильм «Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина снова возглавил российский прокат. За второй уикенд экранизация собрала 170,5 миллиона рублей.

В фильме «Онегин» сюжет повторяет роман Пушкина. Главного героя сыграл Виктор Добронравов. Критики оставили в основном положительные отзывы на картину.

Из новинок в топ-5 лидеров проката попал только один фильм. Это картина про Донбасс «Позывной "Пассажир"» с Антоном Шагиным в главной роли. У ленты на старте 57,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «КиноБизнес».

Зрители продолжают смотреть в кинотеатрах «Мастера и Маргариту» (плюс 41,2 миллиона рублей за восьмой уикенд) и «Лед 3» (59,7 миллиона на шестой неделе).

Единственная зарубежная лента, которая обошла заняла высокую строчку в топе лидеров проката — «Кунг-фу Панда 4». Фильм без учета России и Белоруссии в других странах СНГ сумел собрать 77 миллионов рублей.

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