В каких валютах хранить накопления в 2024 году

«Токсичные» доллар и евро растеряли свою привлекательность, какие валюты их могут заменить для хранения сбережений, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Стоит обратить внимание на те валюты, которые являются стабильными относительно доллара и которые достаточно ликвидны, чтобы их можно было без потерь обменять на рубли, приводит «Российская газета» совет Васильева. Среди таких валют аналитик выделил китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар.

Основное преимущество юаня — его распространенность в России. К тому же курс юаня к доллару является достаточно стабильным относительно доллара. «Инфляция в Китае в последние месяцы не превышает 1%, поэтому юань сохраняет покупательную способность», — отметил аналитик.

Дирхам — очень надежная валютой. Аналитик напомнил, что с 1997 год курс дирхама жестко привязан к доллару и составляет 3,67 дирхама за 1 доллар. Поэтому дирхам по отношению к рублю ведет себя точно также, как и доллар.

Главным преимуществом гонконгского доллара также является его жесткая привязка к доллару США. Поэтому гонконгский доллар по отношению к рублю ведет себя точно также, как и доллар США. Кроме того, гонконгский доллар является одной из 18 свободно конвертируемых валют.