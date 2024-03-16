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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные уничтожили элитный отряд ВСУ одним ударом

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные ударили авиационным боеприпасом по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен», уничтожив 300 человек, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Соответствующий доклад министру обороны России Сергею Шойгу сделал начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. По словам генерала, удар был нанесен объемно-детонирующей авиабомбой весом в 1,5 тонны.

По данным военкоров, командный пункт спецподразделения «Кракен» был уничтожен в поселке Подолы в Харьковской области. Координаты цели российские военные получили от местного подполья.

Боеприпасы объемного взрыва больших калибров по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами. При этом у них отсутствует радиационный эффект поражения.

Тема: Военная операция на Украине
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