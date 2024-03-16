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Wildberries запустит продажу туристических услуг

Источник:
Sibnet.ru
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Платформа Wildberries Travel запустит продажу туристических услуг в сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии.

«Российский союз туриндустрии и российский маркетплейс Wildberries подпишут соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма», — сообщает пресс-служба маркетплейса.

Двустороннее соглашение заключается в рамках старта продаж туристических услуг на платформе для планирования путешествий Wildberries Travel 18 марта, отмечается в сообщении.

С помощью этой платформы представители турбизнеса планируют получить доступ к многомиллионной аудитории Wildberries.

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Жизнь #Туризм
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