Wildberries запустит продажу туристических услуг

Платформа Wildberries Travel запустит продажу туристических услуг в сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии.

«Российский союз туриндустрии и российский маркетплейс Wildberries подпишут соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма», — сообщает пресс-служба маркетплейса.

Двустороннее соглашение заключается в рамках старта продаж туристических услуг на платформе для планирования путешествий Wildberries Travel 18 марта, отмечается в сообщении.

С помощью этой платформы представители турбизнеса планируют получить доступ к многомиллионной аудитории Wildberries.