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Россияне стали покупать жилье в складчину

Источник:
Sibnet.ru
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Риелторы зафиксировали новый тренд на рынке недвижимости — россияне стали покупать жилье в складчину. Складчина подразумевает, что несколько участников сделки покупают жилье в равных долях. Чаще всего целью покупки является последующая перепродажа.

Эксперты отмечают, что обычно интерес к сделкам в складчину обостряется в периоды, когда по каким-то причинам каждый отдельный участник не может приобрести квартиру самостоятельно, пишет «Лента.ру».

Драйвером тренда стали высокие рыночные ставки по ипотеке и ужесточение условий льготного кредитования. Сейчас в складчину покупается каждая 25-я квартира, а интерес к таким сделкам за последние три месяца вырос на 4%.

Чаще всего в совместное пользование приобретают двухкомнатные объекты, однокомнатное жилье интересует 25% покупателей, на трехкомнатные квартиры приходится 6% сделок. Главное требование покупателей — максимальная ликвидность объекта.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...