Риелторы зафиксировали новый тренд на рынке недвижимости — россияне стали покупать жилье в складчину. Складчина подразумевает, что несколько участников сделки покупают жилье в равных долях. Чаще всего целью покупки является последующая перепродажа.

Эксперты отмечают, что обычно интерес к сделкам в складчину обостряется в периоды, когда по каким-то причинам каждый отдельный участник не может приобрести квартиру самостоятельно, пишет «Лента.ру».

Драйвером тренда стали высокие рыночные ставки по ипотеке и ужесточение условий льготного кредитования. Сейчас в складчину покупается каждая 25-я квартира, а интерес к таким сделкам за последние три месяца вырос на 4%.

Чаще всего в совместное пользование приобретают двухкомнатные объекты, однокомнатное жилье интересует 25% покупателей, на трехкомнатные квартиры приходится 6% сделок. Главное требование покупателей — максимальная ликвидность объекта.