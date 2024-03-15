Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке

Подразделения Минобороны и Пограничной службы ФСБ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской области в районе села Козинка в четверг, 14 марта, говорится в сообщении Минобороны.

Днем в четверг два вертолета Ми-8 доставили группу украинских диверсантов, в которую входили до 30 человек, на территорию в одном километре от российской границы. «Они направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села», — сказано в сообщении.

Диверсантов обнаружили, когда те пытались продвинуться дальше вглубь села. Группу остановили российское военные и пограничники и нанесли ей «огневое поражение». Понеся потери, диверсанты начали отступать, отметили в военном ведомстве

«Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — уточнили в Минобороны.

Козинка — приграничное село в Грайворонском городском округе. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил накануне, что жителей населенного пункта вывезли в безопасное место