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Россия расширит программу трудовой мобильности

Источник:
«Известия»
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Министерство труда намерено расширить программы трудовой мобильности, ее могут распространить на компании приоритетных отраслей экономики, сообщила пресс-служба ведомства.

Размер господдержки составляет 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент, - всего порядка 300 тысяч рублей на каждого привлеченного работника, рассказали «Известиям» в Минтруде.

Компенсация затрат компании распространяется на привлечение работников из других регионов, а также на трудоустройство сотрудников, переезжающих внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 километров.

Предполагается несколько критериев для компаний для получения субсидий. Так, они должны осуществлять деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики, выплачивать заработную плату не ниже среднемесячной по региону, а также объем вложений компании в проект в текущем или предыдущем финансовом периоде должен превышать 3 миллиарда рублей.

Кроме этого, объем производства продукции или услуг по реализации проекта составит в ближайшие три года более 5% всего валового объема производства данного вида или услуг в субъекте, а численность привлекаемых работников — не менее 100 человек.

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Экономика #Рынок труда
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