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Егор Крид открыл свой лейбл

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Егора Крида

Певец Егор Крид объявил об открытии собственного лебла, который будет помогать артистам продвигать творчество.

«Мы берем песню артиста, доставляем ее до всевозможных площадок, промоутируем артиста и выплачиваем ему со стримов», — сказал Крид в соцсети.

Названия лейбла пока не определено точно. По словам певца, базовое название — EK Family, но он думает также о названии 58 records.

Начиная карьеру, с 2012 году Егор Крид сам состоял в лейбле Black Star, которым управлял рэпер Тимати. В марте 2019 года у артиста закончился контракт с Black Star, и он решил заниматься карьерой самостоятельно.

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Топ комментариев

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?