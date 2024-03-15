Егор Крид открыл свой лейбл

Певец Егор Крид объявил об открытии собственного лебла, который будет помогать артистам продвигать творчество.

«Мы берем песню артиста, доставляем ее до всевозможных площадок, промоутируем артиста и выплачиваем ему со стримов», — сказал Крид в соцсети.

Названия лейбла пока не определено точно. По словам певца, базовое название — EK Family, но он думает также о названии 58 records.

Начиная карьеру, с 2012 году Егор Крид сам состоял в лейбле Black Star, которым управлял рэпер Тимати. В марте 2019 года у артиста закончился контракт с Black Star, и он решил заниматься карьерой самостоятельно.