Ким Чен Ын опробовал новейший танк КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», —сказано в сообщении.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение новым образцом бронетанковой техники и отметил ударную силу и маневренность танка.

Затем танковые соединения Корейской народной армии провели соревнования «подразделение на подразделение».