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Ким Чен Ын опробовал новейший танк КНДР

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», —сказано в сообщении.


Ким Чен Ын выразил удовлетворение новым образцом бронетанковой техники и отметил ударную силу и маневренность танка.

Затем танковые соединения Корейской народной армии провели соревнования «подразделение на подразделение».

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