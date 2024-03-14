Умерла балерина Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла 14 марта в Москве на 90-м году жизни, сообщила помощница Валентина Бурьянова.

Наталия Касаткина скончалась ночью. О дате и месте прощания будет известно позже, сообщила Бурьянова РИА «Новости».

Касаткина — советская и российская артистка балета и балетмейстер, солистка Большого театра с 1954 по 1976 годы.

С 1977 года и до конца жизни вместе с мужем, танцовщиком Владимиром Василёвым, руководила Театром классического балета Касаткиной и Василёва.