НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умерла балерина Наталия Касаткина

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Наталия Касаткина
Наталия Касаткина
Фото: © сайт Театра классического балета Касаткиной и Василёва

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла 14 марта в Москве на 90-м году жизни, сообщила помощница Валентина Бурьянова.

Наталия Касаткина скончалась ночью. О дате и месте прощания будет известно позже, сообщила Бурьянова РИА «Новости».

Касаткина — советская и российская артистка балета и балетмейстер, солистка Большого театра с 1954 по 1976 годы.

С 1977 года и до конца жизни вместе с мужем, танцовщиком Владимиром Василёвым, руководила Театром классического балета Касаткиной и Василёва.

Еще по теме
Евгений Петросян в третий раз стал папой
Ди Каприо застукали в объятиях 33‑летней женщины
Новой «Мисс мира» стала девушка из Чехии
Серябкина и Фадеев прокомментировали слухи об общем ребенке
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинская ракета попала в легковой автомобиль в Белгороде
Железный занавес опустят между Россией и Прибалтикой
Вертолет Ми‑8 с вахтовиками разбился в Магаданской области
«Индекс» блинов подсчитали в России
О самом главном
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Все статьи
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
29
Путин обратился к россиянам
28
ВСУ попытались прорвать границу России