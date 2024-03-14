НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Позывной "Пассажир"» про Донбасс вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
236 1

Фильм «Позывной "Пассажир"» стал самым ожидаемым у зрителей на день премьер 14 марта. Картина рассказывает о ситуации на Донбассе в 2015 году.

По сюжету, молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. 

Герой отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

Главную роль в фильме «Позывной "Пассажир"» сыграл Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин.

Еще по теме
Вышел первый российский ситком по сценарию ИИ
Яне Трояновой отклонили просьбу снять статус иноагента
Никита Кологривый приедет в Новосибирск
Новый сезон детектива «Шифр» выйдет в Wink раньше премьеры на Первом
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин обратился к россиянам
Вертолет Ми‑8 с вахтовиками разбился в Магаданской области
Байден забыл дату своего вступления в должность
«Индекс» блинов подсчитали в России
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
28
ВСУ попытались прорвать границу России
28
Ученый предсказал закат господства боевых беспилотников