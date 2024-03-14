Фильм «Позывной "Пассажир"» про Донбасс вышел в прокат

Фильм «Позывной "Пассажир"» стал самым ожидаемым у зрителей на день премьер 14 марта. Картина рассказывает о ситуации на Донбассе в 2015 году.

По сюжету, молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе.

Герой отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

Главную роль в фильме «Позывной "Пассажир"» сыграл Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин.