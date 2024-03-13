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Резкий рост спроса на внутренний туризм зафиксирован в России

Источник:
«Известия»
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Интерес к внутреннему туризму продолжает расти в России — спрос на авиабилеты внутри страны вырос на 25% по сравнению с показателями прошлого года, следует из данных поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса «Яндекс Путешествия».

К началу весны россияне уже начали планировать свои летние поездки в пределах страны, причем, не только по самым популярным ранее направлениям. На юге страны самыми востребованными регионами стали Республика Крым, где спрос на отели вырос на 488%, и Краснодарский край — спрос на отели вырос на 308%, приводят «Известия» статистику сервиса.

Помимо южных направлений, спрос на ранние бронирования отелей на лето вырос в Мурманской области (+389%), Республике Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкесской Республике (+351%), Республике Карелия (+303%) и Камчатском крае (+287%).

Согласно данным бронирований отелей, этим летом россияне планируют отдых не только по самым популярным туристическим направлениям, но и новым. Летом 2024 года вырос спрос по следующим направлениям — на 296% на отели во Владимирской области, на 287% — в Ростовской области, на 286% — в Нижегородской и на 283% в Калининградской.

Москва и Московская область с Санкт-Петербургом и Ленобластью также остаются привлекательными направлениями для летнего отдыха — в этом году отели в двух столицах бронируют больше на 234% и 214% соответственно.


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