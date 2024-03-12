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Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ил-76 упал на территории кладбища в районе села Богородское, расположенного вблизи аэродрома. По предварительным данным, на борту было 12 человек — семь членов экипажа и пять пассажиров.

При взлете с аэродрома «Северный» у самолета загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог, пишет телеграм-канал «112».

На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России. По предварительной версии, ЧП случилось из-за попадания птицы в один из двигателей.

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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??