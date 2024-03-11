Россия уступила Франции второе место по экспорту вооружений

Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив второе место Франции, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В период 2019-2023 годов российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2014-2018 годы), приводит «Интерфакс» подсчеты аналитиков. В 2019 году Россия экспортировала основные виды вооружений в 31 государство, в 2023 году — только в 12 стран.

В 2019-2023 годах на страны Азии приходилось 68% от общего объема российского экспорта вооружений, в частности, 34% на Индию и 21% на Китай, говорится в докладе.

Экспорт оружия из Франции увеличился на 47% в период 2019-23 годов по сравнению с предыдущей пятилеткой. Впервые Франция стала вторым по величине экспортером оружия, опередив Россию. Наибольшая доля экспорта вооружений Франции (42%) приходилась на государства Азии и Океании, а еще 34% - на страны Ближнего Востока.

Крупнейшим получателем французского экспорта оружия была Индия, на долю которой приходилось почти 30%. Увеличение французского экспорта вооружений во многом произошло за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

Лидером рынка по-прежнему остаются США. Экспорт американских вооружений вырос на 17%, а его доля в общем мировом экспорте вооружений выросла с 34 до 42%.