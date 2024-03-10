Новой «Мисс мира» стала девушка из Чехии

Студентка из Чехии Кристина Пышкова стала 71-й обладательницей титула «Мисс мира», сообщается на сайте конкурса.

Пышковой 24 года, она получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Знает четыре языка: английский, польский, словацкий и немецкий.

Девушка с юности работает моделью. Ее фотографии публиковал журнал Vouge, она участвовала в неделях моды в Милане и Париже, снималась для рекламы косметики в Азии.

Новая «Мисс мира» занимается волонтерством: например, она участвовала в открытии школы английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании и работала в ней. Пышкова увлекается верховой ездой, игрой на флейте и скрипке и рисованием.

В этом году «Мисс мира» состоялся в индийском Мумбаи. За звание самой красивой женщины планеты состязались представительницы из 115 стран. России среди них не было.

«Мисс мира» получает 280 тысяч долларов, которые идут на благотворительность. Победительнице остается корона с бриллиантами.