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Россияне назвали подходящие для подростков профессии

Источник:
«Известия»
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Подавляющее большинство россиян (83%) считают, что подростки должны подрабатывать, следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». В исследовании приняли участие более 3600 человек из всех регионов России.

Мнение о том, что подработка развивает ответственность и учит самостоятельности поддержали 64% опрошенных. По мнению 53% респондентов, подработка готовит ребенка ко взрослой жизни. Столько же в качестве причины выбрали развитие финансовой независимости и грамотности, приводят «Известия» результаты опроса.

Идеальной профессией для подростков большинство респондентов (66%) выбрали работу курьером. 60% проголосовали за сборщика заказов, 42% — за аниматора, 38% — за официанта. 32% думают, что подходящей профессией для подработки подростка будет продавец-консультант.

28% участников исследования считают, что ребенку можно начать карьеру работником склада. 26% выбрали промоутера, 24% — копирайтера, 21% — репетитора. За баристу в качестве подходящей профессии проголосовал 21% респондентов, за няню — 17%, за строителя — 14%. 11% участников исследования назвали другие сферы работы.

Среди тех, кто уверен, что подросткам не стоит работать, 58% думают, что ребенку нужно заниматься только учебой. По мнению 39% респондентов, у детей сейчас слишком большая занятость.

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