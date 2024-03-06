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СВО вместо срока: что такое помилование «через службу»

Источник:
Sibnet.ru
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Автомат «Калашникова» (АК-103)
Фото: © Maldives National Defense Force
Обвиняемые и осужденные по уголовным делам смогут избежать заключения, если отправятся воевать на СВО. Такой законопроект внесли в Госдуму. Разбираемся — как будет работать искупление вины «кровью на поле боя». 

Летом 2023 уже приняли закон, позволяющий осужденным «обменивать» уголовное наказание на службу в зоне СВО. Однако тот документ носил временный характер. Теперь подготовлен законопроект, закрепляющий новые нормы помилования навсегда.

Законопроект №569651-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» предполагает возможность заключить военный контракт фигурантам уголовных дел в любом статусе — на стадии следствия, суда и уже после вынесения приговора. 

Но шансы на помилование «через службу» получат не все. Для обвиняемых и осужденных по некоторым тяжким статьям такой возможности не будет. Например, контракт не смогут подписать осужденные за призывы к терроризму и экстремизму, разглашение гостайны, за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Помилование по новому закону

В Уголовный кодекс внесут новую статью 78.1 — об освобождении от уголовной ответственности для призванных на военную службу.

На время службы расследование в отношении обвиняемых, заключивших контракт с Минобороны, будет приостановлено, а для осужденных вид наказания поменяют на условное.

Полностью судимость будет снята только по факту завершения службы. Ранее это был единичный контракт фиксированного срока — обычно шесть месяцев, теперь срок службы не ограничен. До завершения СВО уволиться из армии и отправиться на свободу такие контрактники смогут только при особых обстоятельствах.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал условия досрочного освобождения и погашения судимости:

  • награждение государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы;
  • увольнение с военной службы по состоянию здоровья либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе;
  • увольнение с военной службы в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Таким образом, у осужденных будут четыре варианта получения помилования — увольнение из армии по завершению СВО, по состоянию здоровья (например, после ранения), по возрасту, либо при получении награды за подвиг.  

В новом законопроекте четко сформулирован принцип добровольности вступления осужденных в ряды ВС РФ. Так, следователь будет обязан разъяснить при каких условиях преследование будет прекращено и получить согласие человека на снятие с него уголовной ответственности.

Предполагается, что за поведением таких солдат будут следить командиры частей. Если гражданин после начала военной службы снова нарушит закон, его будут судить с учетом предыдущих преступлений — то есть по совокупности.

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