Участник СВО захотел стать мэром Новосибирска

Военнослужащий, принявший участие в специальной военной операции (СВО) Александр Трушакин стал первым кандидатом на пост мэра Новосибирска, которого теперь будут выбирать не всенародным голосованием, а утверждением через Совет депутатов города.

Трушакин — сейчас единственный претендент, представивший документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска, следует из информации на сайте Горсовета.

Трушакин пытался стать мэром Новосибирска в 2019 года. Тогда он указал местом работы МКУ «Учреждение гражданской защиты Бердска», где занимал должность замдиректора.

В 2017 году с него снята судимость по статье «Применение силы в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318) — в 2013 году Трушакин избил помощника прокурора и директора клуба в селе Гусельниково.

В феврале 2023 года депутаты отменили прямые выборы мэра Новосибирска. В конце декабря глава города Анатолий Локоть, срок полномочий которого завершался в апреле 2024 года, ушел в отпуск с последующей отставкой.