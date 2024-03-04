Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, утверждая, что все поставляемые Евросоюзом снаряды будут бесплатными, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo.

По словам еврокомиссара, Зеленский, который заявил, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов, говорил о «безвозмездной передаче», но это не соответствует действительности.

Бретон отметил, что есть три пути поставок боеприпасов, а безвозмездная передача — только один из них. Именно в рамках этой инициативы Киеву передали 300 тысяч снарядов, а к концу марта эта цифра вырастет до 550 тысяч.

«Остаются два других канала для поставок. Первый — это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. То есть это уже 900 тысяч», — уточнил чиновник.

Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема.