Подсчитаны расходы на байкальский мега-курорт

Бюджетное финансирование создания инфраструктуры круглогодичного курорта «Байкальская слобода» рядом с озером Байкал составит 9 миллиардов рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Президент России Владимир Путин упомянул новый курорт на Байкале в ходе послания Федеральному собранию. Проект прорабатывается правительством Иркутской области совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ».

Курорт планируется построить к 2030 году на берегу Ангары недалеко от ее истока из Байкала рядом с этнографическим музеем «Тальцы». Будущий кластер разместится на территории 372 га, он будет включать гостиницы, отели, экопарк, пляжи и марины на 450 яхт.

«Будет разработан областной закон, которым мы утвердим правила на использование участка лесного фонда в интересах туристско-рекреационной зоны. Дальше земельный участок будет разделен на 27 лотов, соответственно, 27 инвесторов зайдут», — уточнил Кобзев.

По оценке «Туризм.РФ», к 2035 году курорт «Байкальская слобода» сможет принимать более 850 тысяч туристов в год, там будет построено 3,5 тысячи гостиничных номеров.