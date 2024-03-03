НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Срок продажи квартир на «вторичке» вырос в 1,5 раза

Источник:
«Лента.ру»
207 1

Россияне стали продавать «вторичку» в среднем за 138 дней. Прежде на это уходило около 92 дней. По мнению специалистов, сроки реализации выросли из-за снижения доступности ипотечного кредитования.

На фоне этого число желающих приобрести готовое жилье сократилось на 15-20%. Оставшиеся же покупатели стали тратить больше времени на поиски объекта в надежде сэкономить и отыскать самый выгодный вариант, приводит «Лента.ру» мнение экспертов.

По прогнозам «Этажей», к июлю продажи старого фонда могут замедлиться еще на 15-20%. Ради ускорения сделки, как отмечается, продавцы станут охотнее торговаться и пойдут на собственные варианты взаиморасчетов. На увеличение сроков может повлиять в том числе и рост объема предложения на рынке.

Застройщики могут отреагировать на ситуацию расширением trade-in программы по выкупу жилья. Вдобавок может вырасти и число программ рассрочки. Такая оплата покупок на вторичном рынке становится все популярнее — как беспроцентные, так и со ставкой от девелопера, поясняют эксперты.

Еще по теме
Центробанк получит право ограничивать банкам выдачу ипотеки
Квартиры без приборов учета запретят сдавать посуточно
Путин поручил запустить уникальную ипотеку в новых регионах
Минфин добавит денег на льготную IT‑ипотеку
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Приднестровье запросило помощь России
Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо
Обсуждение (1)
Картина дня
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
«Википедию» задумали заблокировать по закону о VPN
Ефрейтор в одиночку заставил отступить подразделение ВСУ
Газовые плиты оказались опасны для здоровья
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

nicollaich

Жена байдена-самая лучшая жена.

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))