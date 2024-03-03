Срок продажи квартир на «вторичке» вырос в 1,5 раза

Россияне стали продавать «вторичку» в среднем за 138 дней. Прежде на это уходило около 92 дней. По мнению специалистов, сроки реализации выросли из-за снижения доступности ипотечного кредитования.

На фоне этого число желающих приобрести готовое жилье сократилось на 15-20%. Оставшиеся же покупатели стали тратить больше времени на поиски объекта в надежде сэкономить и отыскать самый выгодный вариант, приводит «Лента.ру» мнение экспертов.

По прогнозам «Этажей», к июлю продажи старого фонда могут замедлиться еще на 15-20%. Ради ускорения сделки, как отмечается, продавцы станут охотнее торговаться и пойдут на собственные варианты взаиморасчетов. На увеличение сроков может повлиять в том числе и рост объема предложения на рынке.

Застройщики могут отреагировать на ситуацию расширением trade-in программы по выкупу жилья. Вдобавок может вырасти и число программ рассрочки. Такая оплата покупок на вторичном рынке становится все популярнее — как беспроцентные, так и со ставкой от девелопера, поясняют эксперты.