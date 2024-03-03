Сексолог посоветовал не снимать во время полового акта носки

Небольшие изменения в привычках, например, секс в носках, могут оказать благотворное влияние на половую жизнь пары, уверен Доктор Пол Ван Дер Вестхейзен из медицинской компании Medichecks.

Доктор считает, что все средства, которые помогают согреться, снижают вероятность неудачного сексуального опыта.

«Исследования показывают, что около 80% мужчин и женщин достигают оргазма, если не снимают носки. Вместе с тем число достигших пика удовольствия среди тех, кто занимается сексом без носков, составляет лишь 50%», — сказал Ван Дер Вестхейзен британскому таблоиду The Sun.

По словам врача, это может быть связано с тем, что носки во время полового акта помогают поддерживать более высокую температуру тела. «Раздевайтесь, только не снимайте носки, чтобы тело сохраняло нужную температуру», — посоветовал он.

Ван Дер Вестхейзен отметил, что сужение сосудов — естественная реакция на холод — может отрицательно сказываться на эрекции, когда организм отводит кровь от пениса. Носки, согревая ноги, могут решить эту проблему.